دراسة لـ«IBM»: الشركات المصرية تعتبر مفهوم الاستدامة أولوية لها رغم التحديات

أكدت دراسة جديدة لمعهد for Business Value IBM، بعنوان «امتلك تأثيرك: المسارات العملية لتحقيق الاستدامة»، أنَّ مفهوم الاستدامة يشهد ارتفاعاً في الترتيب ضمن أولويات الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.

رؤساء تنفيذيون: الاستدامة حتمية لنمو الأعمال

ووفقًا لبيان صادر عن IBM، فإنَّ الرؤساء التنفيذيين أجمعوا على أنَّ الاستدامة حتمية لنمو الأعمال، وإن كان الرؤساء التنفيذيون في مصر لا يزالون يرون أن البنية الرقمية والتدفقات النقدية والضوابط التنظيمية، مازالت تشكل تحديات قد تعيق تقدمهم خلال العامين المقبلين.

72% من التنفيذيين يرون اكتمال استراتيجية الاستدامة لشركاتهم

وأظهرت الدراسة السنوية التي تعدها شركة IBM، والتي تضمنت 60 رئيسًا تنفيذيًا في مصر أن 72% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين يعتقدون أن استراتيجية الاستدامة لشركاتهم قد اكتملت على الأقل جزئياً، فيما أشار 10% منهم إلى الانتهاء من الاستراتيجية بالكامل في مؤسساتهم.

وأشار المشاركون إلى بعض التحديات التي قد تواجههم خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، حيث أوضح 47% من المشاركين أن البنية التكنولوجية تعتبر أكبر تلك التحديات، بالإضافة إلى العقبات التي تتمثل في قلة البيانات وعدم وضوح العائد على الاستثمار، وفي المرتبة الثانية جاءت المخاوف بشأن المخاطر الإلكترونية 42%، والتدفق النقدي 45%، واضطراب سلسلة التوريد 42%، والاستدامة 45%.

وأوضحت الدراسة أن غالبية الرؤساء التنفيذيين، (77%)، الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية، قد بدأوا بالفعل في تنفيذ استراتيجياتهم المتعلقة بالاستدامة في العديد من القطاعات بأعمالهم، في حين أن 11% قاموا بالانتهاء من تنفيذ استراتيجياتهم بالكامل على نطاق المؤسسة بأكملها، مبينة في الوقت نفسه أن 67% منهم اتفقوا على أن كبار رجال الأعمال مسؤولون بشكل مباشر عن تأثير أعمال مؤسساتهم على البيئة.

82% من المشاركين ذكروا أنهم انتهوا من رقمنة بعض الأعمال في مؤسساتهم

وفيما يتعلق بالاستثمار في الاستدامة، أظهر استطلاع الرأي أن 82% من المشاركين ذكروا أنهم انتهوا من رقمنة بعض الأعمال في مؤسساتهم وتشغيلها بآليات الذكاء الاصطناعي، وأوضح 28% منهم أن البنية الأساسية الرقمية لديهم تسمح بالتوسع في الاستثمارات التكنولوجية الجديدة وبتحقيق قيمتها. كما يعتقد 38% من المشتركين أن لديهم الكوادر والمهارات المناسبة لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة بهم.

عبّر 65% منهم عن ثقتهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها مؤسساتهم في غضون السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن 58% من المشاركين في الدراسة حددوا عدم وضوح العائد على الاستثمار والفوائد الاقتصادية، وأشاروا إلى أنها من التحديات الرئيسية التي تحول دون تحقيق أهداف الاستدامة، تليها العوائق التنظيمية بنسبة 55%، ونقص الرؤى المتبصرة التي تتيحها البيانات بنسبة 38%.

وأكدت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM في مصر، أن: "الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة هذا العام، أهمها تعطل سلسلة التوريد، والتضخم، وآثار وباء كورونا"، وأضافت: "ورغم ذلك، إلا أنه مع كل تحد من تلك التحديات هناك فرصة للعمل بشكل أفضل وأكثر استدامة، لتوظيف التقنيات والابتكارات من أجل البقاء في المقدمة، والعمل على توجيه كل جهودنا نحوه".

جدير بالذكر أن معهد IBM for Business Value، وعلى مدى عقدين من الزمن، يعمل كمركز للقيادة الفكرية لدى شركة IBM، وينتج سنوياً رؤى استراتيجية مدعومة بالأبحاث والتكنولوجيا، وإجراء العديد من المقابلات مع آلاف المسؤولين التنفيذيين والمستهلكين والخبراء بشكل عام، لمساعدة القادة على اتخاذ القرارات في مجالات أعمالهم.