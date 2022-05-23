بدائل الثانوية العامة 2022 بكفر الشيخ.. مدرسة المتفوقين تقبل بشروط

مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور نحو بدائل الثانوية العامة 2022 بكفر الشيخ، حيث يرغب كثيرون في الالتحاق بمدارس أخرى غير الثانوية العامة، إما رغبة منهم في التفوق بمجال البحث العلمي فيكون البديل هو مدرسة المتفوقين أو «STEM»، أو مدارس الثانوية الفنية أو التمريض، وهناك بدائل كثيرة في المحافظة.

مدرسة المتفوقين أحد بدائل الثانوية العامة 2022 بكفر الشيخ

وتعتبر مدرسة المتفوقين أحد أكبر بدائل الثانوية العامة 2022 بكفر الشيخ، ومن المقرر أن يبدأ التقديم بها في يوليو المقبل حتى شهر أغسطس المقبل، إذ تقبل أعدادا محددة وبشروط معينة للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، ضمن أكثر من 11 مدرسة منتشرة بعدد من محافظات الجمهورية.

شروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين

وتنشر «الوطن» شروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين كأحد بدائل الثانوية العامة 2022 بكفر الشيخ، والتي من المقرر أن يبدأ التقديم بها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــا، حيث يجرى التقديم إلكترونيًا، وفق الشروط التالية:

1- أن يحصل طالب الشهادة الإعدادية على مجموع لا يقل من 98%.

2- أن يحصل الطالب على الدرجة النهائية في مادة من مواد «الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية».

3- يمكن للطالب تقديم براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، وإن لم يكن مستوف لشروط المجموع الكلي والدرجات النهائية.

4- تقبل المدارس الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي.

5- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر المقبل.

اختبارات مدرسة المتفوقين

وييجب على الطالب اجتياز اختبارات مدرسة المتفوقين، كأحد بدائل الثانوية العامة 2022 بكفر الشيخ، وهي كالتالي:

- اجتياز المقابلات الشخصية مع الطالب المتقدم.

- اجتياز اختبارات طبية وشخصية.

- اختبارات مادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز اختبار الذكاء العالمي.

- اختبارات مادة العلوم.

- اختبارات في مادة الرياضيات.

- اختبار قياس المعلومات التراكمية.

- اختبارات قدرة الطالب الذهنية وقياس مستوى الطالب.