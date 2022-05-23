بدائل الثانوية العامة 2022 بالإسكندرية.. منها مبارك كول والمتفوقين

مع اقتراب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، تتجه أعين الطلاب وأولياء الأمور إلى بدائل الثانوية العامة 2022 بالإسكندرية، وأبرزها مدارس مبارك كول التي تحوي عروس البحر الأبيض المتوسط مدرستين منها، إضافة إلى مدارس المتفوقين، والمدارس الفنية المتقدمة، والتي تتصدر قائمة مدارس الثانوية الفنية من حيث التنسيق، لما لها من مميزات كبرى من حيث التعليم وفرص العمل بعد ذلك، في ظل توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بالتعليم الفني.

بدائل الثانوية العامة 2022 بالإسكندرية.. عدة مدارس

وبمجرد بحث أولياء الأمور عن بدائل الثانوية العامة 2022 بالإسكندرية تبرز أعلى المدارس من حيث التنسيق فيما يخص التعليم الفني، وذلك وفقا لتنسيق العام الماضي، حيث أن تنسيق هذا العام لم يصدر بعد، وجاءت على رأس القائمة مدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة بنين بقبول 245 درجة، وتنسيق مدرسة الورديان الفنية المتقدمة بنين 240 درجة، وتتوالى تنسيق مدارس التعليم الفني في الإدارات التعليمية الثامنة.

أشهر بدائل الثانوية العامة 2022 بالإسكندرية

وتشتهر المدينة الساحلية بعدد من بدائل الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية، وهي «المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة أبيس الثانوية الصناعية بنين، ومدرسة أبيس الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة الصناعية بمحرم بك، ومدرسة الثانوية الصناعية للبنات بامبروزو، ومدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج طلعت حرب الفنية».

مبارك كول.. بدائل الثانوية العامة 2022 بالإسكندرية

فيما تبرز مدارس مبارك كول كأهم بدائل الثانوية العامة 2022 بالإسكندرية، حيث تضم مدرستين منها، وهما الثانوية الصناعية المشتركة ميكانيكا صيانة، وميكانيكا تركيبات، برج العرب بالإسكندرية، ومدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية المشتركة للنظام المزدوج مبارك كول، بعزبة الوسطان، قسم الرمل.

مدرسة المتفوقين البديل الأمثل للثانوية العامة في الإسكندرية

تعد مدرسة المتفوقين البديل الأمثل للثانوية العامة في الإسكندرية، كونها مدرسة شبيهة بنظام الثانوية العامة، إلا أن اشتراطات الالتحاق بها مختلفة، حيث تقبل المتفوقين في المرحلة الإعدادية والحاصلين على مجموع لا يقل عن 98%، ويشترط الحصول على الدرجات النهائية بمادة من ثلاثة مواد «العلوم، الرياضيات، اللغة الانجليزية»، كما أنها لا تعتمد على الكتاب الدراسي الموحد، ولكن منهجها قائم على المشروعات العلمية التي يقوم بها الطلاب ومخصص لها نسبة كبيرة من المجموع.

وتمنح المدرسة لخريجيها الشهادة المصرية في العلوم والتكنولوجيا، ولها نظام تنسيق خاص بها يعتمد على النسبة المرنة، حيث يأتي التنسيق بأعداد طلاب مدرسة العلوم والتكنولوجيا، ويُقسم على عدد طلاب الثانوية العامة ويضرب في عدد المقاعد الشاغرة بكل كلية، ما يجعل نسبة التحاقهم بكليات القمة محدودة جدًا.