امتحان الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية.. أسئلة «الدراسات» واضحة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن امتحان الصف الثالث الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم الاثنين، كان واضحاً، مشيرة إلى أنه لم ترد أي شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني، أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية التي أجرتها نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم الاثنين، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك في خمس لجان امتحانية بشرق ووسط الإسكندرية.

متابعة امتحان الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة أم القرى الإعدادية بنات، ولجنة محمد حافظ غانم الإعدادية للبنين، ولجنة إسماعيل القباني الإعدادية للبنين بإدارة شرق التعليمية.

وأكدت، خلال الجولة، منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، كما قامت بمتابعة لجنة ابن أنس الرسمية لغات، ولجنة طه حسين الإعدادية بنات بإدارة وسط التعليمية.

إجراءات احترازية مشددة

وأشارت «فتحي»، خلال جولتها التفقدية للجان امتحان الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية، إلى ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بكل الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية، ومراكز توزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة بشكل يومي، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، وضرورة قيام اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، فضلاً عن التزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

مراجعة الأوراق الامتحانية

وفي سياق متصل أوضحت وكيل المديرية تعليماتها للجان النظام والمراقبة بالدقة التامة في تقدير الدرجات، وذلك تزامنًا مع اليوم الثاني لعملية تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.

واستكملت «فتحي» متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج) بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشركات.