استئناف الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا الخميس

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غدًا الخميس 9 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى بدء تحسن حالة الطقس.

استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتًا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

تعطيل الدراسة بسبب طقس الإسكندرية اليوم

ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية، اليوم، طقس سيئ سبقه اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة على كافة المراحل الدراسية، حيث أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية لتشمل طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تحسبما لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي

وتبع ذلك القرار تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، التي كان مقررًا أداؤها اليوم الأربعاء، على أن تستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين القادم 13 ديسمبر 2021.

كما عطّلت جامعة الإسكندرية، الدراسة في كافة كلياتها اليوم، بينما لم تصدر أي قرار حتى الآن بخصوص استئناف الدراسة غدًا، مع العلم أن قرارها بتعطيل الدراسة خصّ بالذكر يوم الأربعاء فقط.