المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية لبدء مشروعك الجديد

في إطار انتشار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تدعمها الحكومة المصرية، وتمثل عاملا هاما من عوامل تقدم الاقتصاد القومي، يحتاج كل مشروع جديد إجراءات ومستندات لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

ويعد السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الأساسيات العامة والمطلوبة لإنشاء أي مشروع تجاري جديد.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن»، لقرائها، المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية وذلك لبدء أي مشروع تجاري أو مهني جديد، في الأسواق المصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري

- كتابة البيانات في نموذج طلب استخراج سجل تجاري، وذلك داخل مكتب السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية، حال توافرها، أو تقديم مستند رسمي يفيد بفتح ملف ضريبي من مصلحة الضرائب.

- بطاقة الرقم القومي سارية، لصاحب الشركة او المنشأة، وحال وجود موكل عن المالك في فتح السجل، يجب أيضا إحضار بطاقة المالك، وصورة ضوئية من البطاقة.

- تقديم أصل عقد إيجار المحل التجاري للاطلاع، وصورة منه لضمها للملف، على أن يكون موثقًا رسميا بالشهر العقاري، وموضح به التاريخ أو تقديم صورة من سند ملكية العقار المخصص لمزاولة النشاط التجاري به.

- صورة من وصل الكهرباء، أو إخطار من شركة الكهرباء، يتضمن تركيب عداد كهرباء بالمحل التجاري.

- إيصال سداد رسوم بالغرفة التجارية، وذلك حسب المحافظة التابع لها.

- صورة ضوئية من عقد الشركة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية

ـ تقديم طلب لاستخراج بطاقة ضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية، على النموذج المعد لذلك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للاطلاع، وإرفاق صورة ضوئية في المستندات.

- صورة حديثة من إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة.

ـ صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري.