دعاء للأم المتوفاة.. «وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا»

يبحث عدد كبير من الناس خلال هذه الأيام عن دعاء للأم المتوفاة، بهدف أن يقوم بالدعاء والاستغفار لوالدته، وهو الأمر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الشريف: «إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، وعلمٍ ينتفعُ به، وولدٍ صالحٍ يدعو له»، لذلك يمثل الدعاء للأم المتوفاة وجميع الموتى أمرًا مهمًا، حيث يخفف عنه الحساب.

دعاء للأم المتوفاة

وحول دعاء للأم المتوفاة فيمكن ترديد مجموعة من الأدعية الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن هذه الأدعية: «وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا»، والدعاء بـ«اللهم اغفر لأمي إنك أنت الغفور الرحيم»، و«اللهم إنك عفوٌ تُحب العفو فأعفو عن أمي» و«اللهم إن أمي في ذمَّتك وحبل جوارك، اغفر لها وقِها فتنة القبر، وعذاب النار، أنت أهل العفو والمغفرة».

أدعية للأم المتوفاة

وعن دعاء للأم المتوفاة من الأدعية الصحيحة أيضاً: «اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت غنيٌ عن عذاب أمي فاغفر لها وارحمها» و«اللهم إن كانت أمي من المحسنين فارفع درجتها وزد حسناتها، وإن كانت من المسيئين فاغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، إنك أنت العفو الغفور»، و«اللهم ارحم أمي واغفر لها بقدرِ ما رعتني وربتني»، و«اللهم اغفر لها بحجم عطائك الذي لا ينفد» و«اللهم نقها من ذنوبها كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وتغمّدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء»، و«اللهم نجِّها من عذاب القبر، وعذاب النار، اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة يا كريم يا غفور».

دعاء للأم المتوفاة بالجنة

ويمكن ترديد دعاء للأم المتوفاة لدخولها الجنة وذلك بترديد: «اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة، إلهي ومولاي، ارزق أمي الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب» و«اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم»، و«اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين»، و«اللهم أنت الكريم، ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم اللهم إنها كانت طامعةً في رضاك، طامعةً في جنتك، أدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلها في زمرة الشهداء والصديقين، اللهم أرحها وأرح روحها، واجعل السكينة تملأ صدرها، اللهم أسكنها الجنة وارزقها نعيمها الذي لا ينضب».