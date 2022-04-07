دعاء للأم المتوفية في رمضان.. «اللهم أدخلها الجنة بلا حساب أو عذاب»

من أفضل الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقرأها الابن لوالدته الراحلة، هو دعاء للأم المتوفية في رمضان، إذ يعد من الأمور المستحبة خلال هذه الأيام المباركة، ويجب على الأبناء تذكر الأم المتوفية فيها والدعاء لها.

ويمكن الدعاء للأم المتوفية في رمضان بـ«اللهم إني أسألك في شهر رمضان المبارك أن ترزق أمي رحمة واسعة، وأن تدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إن أمي فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، فأسألك يا الله أن تكتبها في شهرك المبارك، من عتقائك من النار، اللهم أطعمها من الجنة وأسقها من الجنة وأرها مكانها في الجنة وقل لها أدخلي من أي باب تشائين».

دعاء للأم المتوفية

ومن أحب الأدعية التي يمكن أن تكون دعاء للأم المتوفية في رمضان: «اللهم أرزق أمي لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تخذها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وذرية خيرًا من ذريتها وزوجًا خيرًا من زوجها وأدخلها الجنة بغير حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها إنك على كل شيء قدير، وصلَّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.. اللهم حاسبها بما أنت أهله وليس بما هي أهله، اللهم إن أذنبت فهي أمتك وطامعة في رضاك، وإن أحسنت فاكتب لها بكل حسنة عشرة أمثالها».

ويمكن أن يخصص الابن وقتا للدعاء لأمه في صلاته في شهر رمضان: «اللهم إني أتوسل إليك في شهر رمضان أن تثبت أمي عند السؤال، وأن تؤمنها من وحشة القبر، وضمة القبر، اللهم حرم عليها ظلمة القبر، اللهم أجعل القرآن شفيعًا لها.. اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها».

أدعية مستحبة للأم المتوفية في رمضان

ومن بين عدة أدعية مستحبة للأم المتوفية في رمضان: «اللهم أنقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى سعة الدور والقصور، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أرزقها من طعام الجنة ونعيمها، اللهم أنك القائل وقولك الحق أن للصائم دعوة لا ترد، فاسألك يا الله أن ترزق أمي الجنة».

وفي صلاة القيام أو عند الإفطار من الممكن أن ترديد دعاء في رمضان: «اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، أن تجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إنا نسالك لها بخير ما سألك به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني اسألك بكل اسم هو لك أن ترزق أمي العفو من النار».