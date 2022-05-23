توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. موجة حارة تضرب محافظات الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، موضحة أنّ البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، نظرا لتعرض البلاد لكتلة هوائية حارة من الصحراء الغربية للبلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، يتوقع أن يسود طقس حار على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، ومدن وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.