أزمة عالمية جديدة.. أمريكا تهدد الصين برد عسكري حال قررت غزو تايوان

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة سترد عسكريا إذا غزت الصين تايوان، قائلا «الصين تلعب بالنار بشأن تايوان»

وأكد «بايدن» أن أمريكا مستعدة للدفاع عن تايوان في وجه أي غزو صيني، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وفى 11 من مايو الجاري، حذر الجيش الصيني، سفينة حربية أمريكية أبحرت عبر مضيق تايوان، وألقى باللوم على واشنطن في إثارة التوترات في المواجهة الأخيرة بين البلدين بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

الصين: الاستراتيجية الأمريكية في آسيا محكوم عليها بالفشل

فيما قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية في آسيا محكوم عليها بالفشل، وذلك تزامنا مع تأكيدات «بايدن» التزام واشنطن تجاه المنطقة خلال زيارته لكوريا الجنوبية واليابان.

وأكد وزير الخارجية الصيني، أن ما يسمى بـ«استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ» التي تعتمدها أمريكا، تستهدف إثارة الانقسام والتحريض على المواجهة وتقويض السلام قائلا: «بغض النظر عن كيفية تغليفها أو إخفائها، فإنها ستفشل حتما في النهاية».

الصين: أمريكا تستهدف احتواء بكين

ونوه وزير الخارجية الصيني، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح، مشيرا إلى أن هدفها هو احتواء الصين.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الأمر الخطير هو أن الولايات المتحدة تلعب بورقة تايوان وورقة بحر الصين الجنوبي لإحداث فوضى في المنطقة وفقا لـ«فرانس برس».

بايدن يعلن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن عن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ تشمل 13 دولة.

ويسعى «بايدن» خلال زيارته لليابان إلى تعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال انضمامه إلى قادة أستراليا والهند واليابان خلال قمة للتحالف الرباعي «كواد»

وأوضح البيت الأبيض أن هذه فرصة ضرورية لتبادل وجهات النظر ومواصلة تعزيز التعاون العملي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.