إيرادات فيلم «واحد تاني» لأحمد حلمي تصل إلى 48 مليون جنيه

حقق فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، أمس مايقرب من 609 ألف جنيه، في دور العرض السينمائية، وتصدر الفيلم محركات البحث على جوجل، خاصة أنه احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض وذلك حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

إيرادات فيلم واحد تاني

ووصلت إيرادات فيلم «واحد تاني» مايقرب من 48 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، بموسم عيد الفطر، فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيردات فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، الذي حصد أمس 308 ألف جنيه، وشارك في بطولته بجوار أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، فضلًا عن مجموعة من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

إيرادات فيلم «زومبي»

وبلغت إيرادات فيلم «زومبي» 166 ألف جنيه، محتلا المركز الثالث وقبل الأخير في قائمة إيرادات الأفلام، والفيلم من بطولة علي ربيع، وحمدى الميرغني، ويزو، وهاجر أحمد، وكريم عفيفى ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

إيرادات فيلم «فارس»

وجاء فيلم «فارس» في المرتبة الأخيرة إذ أنه لم يحقق سوى 44 ألف جنيه أمس، والعمل من بطولة أحمد زاهر، عابد عناني، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.