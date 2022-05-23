إجراءات التحويل بين الجامعات الخاصة.. الشروط والمستندات المطلوبة

تواصل الجامعات الخاصة استعداداتها لتنسيق القبول للجامعات 2022، وكذلك الاستعداد لفتح باب التحويل بين الكليات المختلفة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التحويل بين الكليات

وفي السياق ذاته، يبحث العشرات من الطلاب وأولياء الأمور بالكليات المختلفة بالجامعات عن نظام وشروط التحويل للعام الجامعي 2022-2023، وذلك بالكليات المختلفة، وفقا لما أقره الأعلى للجامعات.

شروط التحويل بين الجامعات

- ضرورة تحقيق الحد الأدنى المسموح به للتقديم طبقا لتاريخ الحصول على الشهادة ونوع المؤهل الدراسي.

- يشترط ألا يقل المعدل التراكمي للتحويل الحاصل عليه الطالب عن 2% و ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم معادلتها للطالب عن 60%.

- سداد مبلغ 1700 جنيه قيمة استمارة تسجيل وطلب الالتحاق بعد الحصول على إذن دفع من شؤون الطلاب والدفع في أي فرع من فروع البنوك.

- استكمال الأوراق المطلوبة ودفع مصروفات الكلية فور إعلان نتيجة القبول بحد أقصى 5 أيام عمل.

- تقوم لجنة المقاصة بالجامعة بعمل مقترح مقاصة تحدد المقررات التي نجح فيها المتقدم.

الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أصل بيان تقديرات موثق بختم الجامعة.

-أصل المحتوى العلمي بالمواد التي درسها الطالب من الجهة المحول منها.

- أصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطالب.

-خطاب بيان حالة من الكلية المحول منها في حالة القبول

-نموذج 2 جند و بطاقة 6 جند للذكور.

- 6 صور شخصية حديثة.

وبالنسبة للطلاب المحولين من جامعات خارج مصر يتم إضافة عدد من الأوراق التالية مع الأوراق السابقة شرط أن يتم توثيقها من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة.

- أصل جواز السفر موضح به تأشيرات الدخول والخروج من الدولة الدارس بها الطالب.

- صورة تصريح إقامة الطالب.

- خطاب من المستشار الثقافي المصري بالدولة الدارس بها الطالب تفيد بأن الجامعة من الجامعات المعترف بها.