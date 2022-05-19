ما هو تعدين البيتكوين وكيف يحدث؟.. جامعة كامبريدج تجيب

على عكس العملات التقليدية، فإن العملات المشفرة لا مركزية، وهذا يعني أن عمل معالجة المعاملات وسك وحدات جديدة للعملة يتم التعامل معه بواسطة شبكة موزعة من أجهزة الكمبيوتر بدلاً من البنوك والوسطاء الآخرين.

الصين أكبر مركز لتعدين العملات المشفرة

كانت الصين في يوم من الأيام أكبر مركز لتعدين العملات الرقمية في العالم، حيث تمثل ما بين 65٪ إلى 75٪ من إجمالي «معدل التجزئة» لشبكة البيتكوين، لكن حصة البلاد من قدرة تعدين البيتكوين العالمية، تراجعت إلى الصفر في يوليو وأغسطس 2021، بعد أن شنت السلطات حملة جديدة على العملات المشفرة، وفقًا لبيانات جامعة كامبريدج.

إلغاء تعدين العملات الرقمية

ومن بين الخطوات التي اتخذتها الصين إلغاء عملية تعدين العملات الرقمية، وهي عملية كثيفة الطاقة تؤدي إلى إنشاء عملة رقمية جديدة، أدى ذلك إلى فرار العديد من عمال المناجم إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكازاخستان.

عمليات تعدين تحت الأرض

مع اهتمام عمال المناجم بالتغلب على الحظر الذي تفرضه بكين، ظهرت العديد من عمليات التعدين تحت الأرض في الصين منذ ذلك الحين.

نشاط تعدين البيتكوين الصيني

أظهر بحث جديد من مركز كامبريدج للتمويل البديل أن نشاط تعدين البيتكوين الصيني قد انتعش بسرعة، بحلول سبتمبر 2021، شكلت الصين ما يزيد قليلاً عن 22٪ من إجمالي سوق تعدين البيتكوين، بحسب بيانات باحثين من كامبريدج.

وهذا يعني أن الصين أصبحت مرة أخرى لاعبًا عالميًا رئيسيًا في تعدين البيتكوين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي تفوقت على الصين كأكبر وجهة للقطاع العام الماضي.

البيتكوين أدنى مستوى 30 ألف دولار

وتشهد سوق العملات الرقمية في هذه الفترة، خسائر حادة، بعد تراجع عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم، دون مستوى 25 ألف دولار مما تسبب في تراجعات العملات المشفرة الأخرى، وذلك بعد أن تعرضت العملات المستقرة إلى انهيار.

وتتداول البيتكوين في الوقت الحالي أدنى مستوى 30 ألف دولار، مسجلة 29.172 ألفف دولار وقت كتابة التقرير، ومتراجعة بأكثر من 3% في الـ24 ساعة الأخيرة.