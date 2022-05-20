في ذكرى وفاته.. سمير غانم عن دلال عبدالعزيز: سيدة يصعب الاستغناء عنها

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الأولى لوفاة الفنان سمير غانم، الذي غيبه الموت في 20 مايو 2021، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتداعيات ما بعد الإصابة بكورونا.

وتحدث سمير غانم، عن علاقته بزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وعن حبه الشديد لها، قائلًا: «دلال دي أسطورة لوحدها، ما شاء الله والله أكبر، هي اللي منجحة جوازنا لحد دلوقتي، وأنا مكنتش عايز أتجوز أصلا، ما شاء الله عليها مش سهلة، ست مخ بتعرف تخطط مظبوط».

وعن بداية تعارفهما، أشار سمير غانم خلال لقاء سابق في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلادني المذاع عبر قناة «DMC»: «فاكر كنا بنعمل فيلم (يارب ولد)، فيلم من الأفلام الكوميدية اللي كنت بحبها، وكانت هي معايا في الفيلم ده، والمخرج عمر عبدالعزيز كان بيحب دايما يعمل فيها مقلب إني بحب واحدة أو كده، وإحنا مكناش متجوزين لسه، بقت هتجنن تعرف مين، وطول الفيلم مش عايزين نقولها، وكل شوية تيجي تقولي مين دي، أقولها بليز إحنا بنمثل دلوقتي، سيبك بقا من الحكاية دي، فضلت كده، وفيه ظروف كتيرة ساعدت».

سمير غانم يتحدث عن بداية تعرفه على دلال عبدالعزيز

وتابعت: «وجه أخويا اتوفى قبل ما نعمله عملية بره، ننقل الكلى، أنا سافرت وهي جت ووقفت جنبي الحقيقة، تحس إن الست دي صعب الاستغناء عنها، وروحنا متجوزين، وجت بقا البرنسيسة بتاعتي دنيا».

وعند سؤاله عن علاقته بها، أوضح: «هي دلال عبدالعزيز ما شاء الله ريفية جاية من الزقازيق، وبنت ناس ومتواضعة جدا بس قمر، أنا كنت بعشق الكاركتر القصير اللذيذ ده، حصلت بقا العلاقة طول مسرحية (أهلا يا دكتور) وطول الوقت ما بعض، وبعدين اتجوزنا».

سمير غانم: ربنا بيحبني لما جوزني دلال

واستكمل حديثه: «وهددتها في الأول وقولتلها أنا أكبر منك بـ20 سنة، قالتلي ميهمكش، قولتلها ازاي؟، قالتلي مالكش دعوة، وطلع كلامها هي مظبوط، والأيام مشيت وجت دنيا وراها إيمي، واكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لما اتجوزت دلال عبدالعزيز، لأنها من الستات اللي شخصيتها قوية، لدرجة كنت أسلمها هي كل المشاكل».