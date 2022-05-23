مدير «سور مجرى العيون»: المشروع سيكون بمثابة كومباوند متكامل الخدمات

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقًا، أنه تم توفير أعمال التشجير واللاند سكيب، لتنسيق الموقع داخل المشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز داخل المشروع، إلى نسب متقدمة.

تم الإنتهاء بنسبة كبيرة من الهيكل الخرساني للعمارات

وأشار مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنه من المخطط أن يكون المشروع بمثابة كومباوند متكامل الخدمات، حيث يضم الوحدات السكنية، ومول تجاري على مساحة كبيرة، وغيرها من الخدمات.

وأوضح «عبد الرحيم»، أنه يجري خلال هذه الفترة، العمل في أعمال المرافق، والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، داخل المشروع، حيث تم الانتهاء بنسبة كبيرة من الهيكل الخرساني للعمارات السكنية داخل المشروع.

وأضاف مدير مشروع منطقة سور مجرى العيون، أن أي مواطن سيمر بجوار المشروع خلال الفترة الحالية، لن يتخيل أن هذه هي منطقة المدابغ، ذات الروائح الكريهة، الناتجة عن دبغ جلود الحيوانات.

الوحدات السكنية سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق

ونوه مدير تنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون، بأن الوحدات السكنية، التي تم تصميمها داخل المشروع، سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، وبها كل الخدمات.

وأوضح «عبد الرحيم» أن جميع الغرف داخل الوحدات السكنية، بها نافذة، تطل على الموقع الخارجي للمشروع.

وعن مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أشار مدير تنفيذ المشروع، إلى أنها تبلغ نحو 95 فدانًا، وتضم عددًا من العمارات السكنية، بإجمالي 79 عمارة، تشمل نحو 1920 وحدة سكنية، ومتوسط مساحة الشقة الواحدة 150 مترًا مربعًا.

كما أشار «عبد الرحيم»، إلى أن الدور الواحد، داخل العمارات السكنية بالمشروع، يضم 4 شقق، وتتكون كل شقة من 3 غرف وصالة، و2 حمام، ومطبخ.