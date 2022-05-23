أسماء مستشفيات الفحص الطبي للحج لعام 2022 لاستخراج شهادة طبية

أكدت المؤسسة القومية لتيسير الحج، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك»، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة حج الجمعيات هذا العام، منها استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

وشددت المؤسسة القومية للحج على استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، جرعتين من «فايزر، مودرنا ،استرازينيكا، ساينوفارم، ساينوفاك، سبوتنيك، كوفوفاكس، كوفاكسين ، نوفاكسوفيد» أو جرعة واحدة من جونسون.

ولفتت المؤسسة إلى أن يشترط للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية تقديم شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمدة بخاتم النسر، والمتواجدين بالقائمة التالية :

أسماء المستشفيات للفحص الطبي للحج لعام 2022

الإسماعيلية

القنطرة غرب المركزي

حميات التل الكبير

فايد المركزي

القنطرة شرق المركزي

القصاصين المركزي

محافظة الإسكندرية

القباري

شرق المدينة

العامرية المركزي

رأس التين

الجمهورية العام

أبوقير المركزي

برج العرب

جمال حمادة

مبرة الاسكندرية

محافظة الأقصر

الأقصر الدولي

حميات الأقصر

القرنة المركزي

محافظة البحر الأحمر

الغردقة العام

الشلاتين المركزي

القصير المركزي

سفاحا المركزي

رأس غارب المركزي

محافظة البحيرة

وادي النطرون

رشيد المركزي

إیتاي البارود المركزي

المحمودية المركزي

حوش عيسى المركزي

أبو المطامير

الدلنجات المركزي

النوبارية المركزي

الرحمانية المركزي

كفر الدوار المركزي

دكتور حمدى الطباخ «أبو حمص المركزي».

دمنهور التعليمي.

محافظة الجيزة

الشيخ زايد التخصصي

الهرم التخصصي

التحرير العام

منشأة القناطر

البدرشين المركزي

الواحات البحرية

العياط المركزي

الصف المركزي

إمبابة العامة

أم المصريين العام

الشيخ زايد المركزى

6 أكتوبر المركزى

محافظة الدقهلية

المنصورة العام القديم التخصصي

المنصورة العام الجديد

بني عبيد التخصصی

المنزلة المركزي

أتميدة المركزي

بلقاس المركزي

الجمالية المركزي نبروه المركزي

طلخا المركزي

شربين المركزي

منية النصر المركزي دكرنس العام

دماص المركزي

السنبلاوين العام

المطرية أجا المركزي

ميت غمر المركزي

میت سلسيل

محافظة السويس

السويس العام

محافظة الشرقية

أبوكبير المركزي

مستشفى ههيا المركزي

الحسينية المركزي

القنايات المركزي

منيا القمح المركزي

ديرب نجم المركزي

الصالحية المركزي

الزقازيق العام

بلبيس المركزي

فاقوس المركزي

الأحرار التعليمي

محافظة الغربية

سمنود المركزي

بسیون

أبيار المركزي المنشاوي العام

زفتي العام المحلي الكبري العام

قطور المركزي

كبد المحلة التعليمي

محافظة الفيوم

فيدمين المركزي

مستشفى الفيوم العام

أبشواي

إطسا المركزي

طامية

سنورس

محافظة القاهرة

القاهرة الفاطمية

15 مايو البنك الأهلي

جراحات اليوم الواحد مدينة نصر

جراحات اليوم الواحد المرج

الزيتون التخصصى

دار الشفاء

ناصر

السلام التخصصي

منشية البكري العام

الشروق المركزي

القاهرة الجديدة التبين المركزي

دار السلام العام عين شمس

حلوان العام المنيرة العام

شبرا العام

الخازندارة العام

الهلال للتأمين الصحى

أحمد ماهر التعليمي

المعهد القومي للكبد والأمراض المتوطنة

المعهد القومي للسكر والغدد الصماء

المطرية التعليمي

الساحل التعليمي

محافظة القليوبية

ناصر العام

الخانكة

کفر شکر

قليوب

القناطر الخيرية المركزي

شبين القناطر المركزي

أبو المنجا المركزي

بنها للتأمين الصحي

بنها التعليمي

محافظة المنوفية

بركة السبع المركزي

السادات المركزي

سرس الليان المركزي

تلا المركزي

قويسنا المركزي

أشمون المركزي

منوف العام

زاوية الناعورة المركزي

الشهداء المركزي

شبين الكوم التعليمي

محافظة المنيا

سمالوط التخصصى

ملوى

دير مواس

مغاغة المركزى

مطاي المركزي

بنى مزار المركزي

محافظة الوادى الجديد

الخارجة العام

الفرافرة المركزي

الداخلية المركزي

محافظة أسوان

أسوان التخصصي

أبو سمبل الدولي

أدفو العام

حميات أسوان

دراو المركزي

كوم أمبو المركزي

أسوان للتأمين الصحي

محافظة أسيوط

أبوتيج المركزي

أسيوط العام

القوصية المركزي

ديروط المركزي

ساحل سليم المركزي

الغنايم المركزي

صدفا المركزي

البداري المركزي

منفلوط المركزي

محافظة بنى سويف

أهناسيا

بني سويف التخصصي

سمسطا

الواسطى المركزي

ناصر المركزي

بيا المركزي

حمیات بني سويف

الفشن المركزي

محافظة بورسعيد

حمیات بورسعيد

صدر بورسعید

محافظة جنوب جنوب سيناء

شرم الشيخ الدولي

الطور العام

سانت کاترین

دهب المركزي

طابا المركزي

نويبع المركزي

أبو ردیس العام

رأس سدر المركزي

محافظة دمياط

دمياط العام القديم

كفر سعد المركزى

دمياط التخصصى

الزرقا المركزى

محافظة سوهاج

إخميم المركزي

جرجا العام

طهطا العام

سوهاج العام

البلينا المركزي

طما المركزي

ساقتلة المركزي

سوهاج التعليمي

محافظة شمال سيناء

بئر العبد

العريش العام

نخل المركزي

محافظة قنا

قوص المركزي

قنا العام

صدر قنا

فرشوط المركزي

نجع حمادي المركزي

حميات قنا

نقادة المركزي

قفط التعليمي

محافظة كفر الشيخ

بلطيم

كفرالشيخ العام

دسوق المركزي

الحامول المركزي

البرلس المركزي سيدي سالم المركزي

فوه المركزي

بيلا المركزي

كفر الشيخ للتأمين الصحي

محافظة مطروح

العلمين

سيوة المركزي

السلوم المركزي

مطروح العام

الحمام المركزي

الضبعة المركزي