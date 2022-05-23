13 مستندا مطلوبا من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية 2022 .. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، منح الحجاج في قرعة حج الجمعيات الأهلية، مهلة لمدة أسبوع، لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، لافتة في تقرير صادر عنها إلى أنه حال عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف

وأوضحت أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف و500 مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية.

المستندات المطلوبة للفائزين بفرصة الحج لهذا العام

وأوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة المستندات المطلوبة من الفائزين بالقرعة العلنية بالحج، والتى تتمثل فيما يلي:

- قسيمة إيداع بمبلغ87 ألف جنيه في أحد البنوك الآتية «بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة أو البريد المصري، شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائياً».

- استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

- يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، جرعتين من «فايزر، مودرنا ،استرازينيكا، ساينوفارم، ساينوفاك، سبوتنيك، كوفوفاكس، كوفاكسين ، نوفاكسوفيد» أو جرعة واحدة من جونسون.

- يشترط تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة سُحبت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

- تقديم شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات «لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 ، لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات».

- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر.

- تقرير طبي معتمد ومختوم «صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد وكلي ، أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة» .

- شهادة طبية من مستشفي حكومي معتمدة بخاتم النسر.

- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11/5/2022م + صورتين من جواز السفر أول صفحة فقط.

- 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس «4 × 6»، 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- صورتين من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

- بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.

وشددت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج لغير المرشحين الأصليين بعد إتمام الإجراءات.