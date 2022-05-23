ضبط 81 مخالفة في حملة تموينية مفاجئة على المخابز بكفر الشيخ

شنت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة كفر الشيخ حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المخابز بمختلف مراكز المحافظة، ضمن الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالاشتراك مع الرقابة الإدارية، حرصاً على وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، أسفرت عن ضبط 81 مخالفة متنوعة.

حملات تموينية بإشراف الرقابة الإدارية

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأنه في إطار متابعة المخابز بدائرة المحافظة، وفي ضوء توجيهات محافظ كفر الشيخ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، بتشديد الرقابة على المخابز وكافة الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، فقد وجهه المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة تموينية مكبرة على المخابز، تحت الإشراف المباشر لهيئة الرقابة الإدارية.

وجاء في بيان صدر عن مديرية التموين، اليوم الاثنين، أن الحملة استهدفت جميع مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 81 مخالفة للمخابز، ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وتصرف في حصص الدقيق المدعم، وعدم إعلان عن الأسعار.

استمرار الحملات التموينية على المخابز

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ أن هناك تعليمات مشددة باستمرار الحملات على المخابز، لضبط المخالفين، وتغليظ العقوبة عليهم، خاصةً من يستغلون حاجة المواطنين، ويقومون بإنقاص وزن رغيف الخبز، للتربح أو بيع الدقيق المدعم خارج المخبز.

وأوضح المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ أن الحملات يجري تنفيذها بشكل مفاجئ، وتستهدف كافة المخابز، وتبدأ بالمخابز التي يشكو المواطنون منها، ومن سوء جودة رغيف الخبز المدعم بها، حيث يجري اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أصحابها، وفقاً للقانون.