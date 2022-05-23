«التضامن» تعلن عن وظيفة «محاسب» لخريجي كليات التجارة.. اعرف الشروط

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حاجتها لشغل «وظيفة محاسب»، مشيرة على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه سيجر قبول الأوراق حتى 14 يوما من الآن، مشيرة إلى أنه سيعقد اختبار يوم 14 يونيه 2022، بمقر المؤسسة القومية بالعجوزة.

شروط شغل «وظيفة محاسب»

أوضحت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أنه جرى وضع العديد من الشروط لشغل «وظيفة محاسب»، تتمثل فيما يلي:

- بكالوريوس تجارة.

- - شعبة محاسبة بتقدير جيد (على الأقل).

- خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات.

- أن يكون من قاطنى القاهرة والجيزة.

المستندات المطلوبة لشغل «وظيفة محاسب»

- أوضحت المؤسسة أنه على مقدم الطلب تقديم المستندات الآتية:

- السيرة الذاتية CV.

- صورة المؤهل.

- طابعة تأمينات.

- كعب عمل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من التجنيد للذكور.

-صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- فيش وتشبيه.

ولفتت إلى أنه على الراغبين فى التقدم، تقديم طلب بشارع حافظ حسن بالعجوزة خلف معمل المصل واللقاح.

وتعمل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة، على رعاية أكثر من 600 ابن من المعاقين ذهنيا وحركيا بمختلف المراحل العمرية، بمؤسساتها التابعة بمحافظتي القاهرة والجيزة كالتالي:

- مؤسسة التثقيف الفكري بالمرج.

- مؤسسة الرعاية الذاتية بالمرج.

- مركز تدريب المطرية.

- مشروع الشلل الدماغي.

- مؤسسة التثقيف الفكري بحدائق القبة.

- مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة.

- مؤسسة الأحداث بالجيزة.

- مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان.

وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال توقيع بروتوكول مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أنه يجر العمل على وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجا، بناءا على البحوث الميديانية والزيارات الأسرية، وتحديد معايير تقديم الخدمات، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسسات الأهلية الشريكة.