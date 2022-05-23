أوكرانيا تطالب المجتمع الدولي بضمان ممر آمن لسفن التصدير لتفادي المجاعة

دعت الحكومة الأوكرانية المجتمع الدولي لضمان ممر آمن لسفن التصدير من أوديسا لمساعدة كييف وتجنب المجاعة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

محاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين

ادعى كيريلو بودانوف، رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، خلال تصريحات في مقابلة مع «Ukrainska Pravda»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا على ما يبدو من محاولة اغتيال في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وتابع: «كانت هناك محاولة لاغتيال بوتين، حتى أنه تعرّض للهجوم، كما قيل، من قبَل ممثلي القوقاز، منذ وقت ليس ببعيد.. هذه معلومات غير عامة»، مضيفًا: «كانت محاولة فاشلة على الإطلاق، لكنها حدثت بالفعل، كانت قبل شهرين تقريبًا».

الرئيس الأوكراني يطلب دعمًا اقتصاديًا

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الغزو الروسي المستمر، سيحدد ما إذا كانت «القوة الغاشمة ستحكم العالم»، مطالبًا، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قادة العالم بالدعم الاقتصادي في الحرب، محذرًا من المخاطر العالمية للعدوان الروسي.

فرض مزيد من العقوبات على روسيا

أكمل زيلينسكي: «هذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما إذا كانت القوة الغاشمة ستحكم العالم»، قبل أن يدعو الدول إلى فرض عقوبات أكثر شدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على النفط الروسي، وعدم التجارة مع الكرملين، وحظر بنوك موسكو من الأنظمة العالمية، مضيفًا في خطابه: «إذا فقد المعتدون كل شيء، فستفقد الدول الحافز لبدء الحروب».

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على جارته كييف، لحماية إقليم دونباس الانفصالي، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكريًا.