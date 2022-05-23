التعليم: تشكيل لجان التنسيق بالمدارس للتقديم للصف الأول الابتدائي 2022

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022/2023، المقرر أن يبدأ 1 يونيو المقبل، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، عدم استلام أي ملف ورقي خاص بالتقديم، إلا بعد انتهاء مرحلة التقديم الإلكتروني المحددة للصف الأول الابتدائي.

وشددت المديريات التعليمية، على المدارس، بالالتزام بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني، في خلال الفترة المحددة سابقا على أن يجر استكمال إجراءات القبول، وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

التقديم للطلاب الوافدين للصف الأول الابتدائي

وبالنسبة للطلاب الوافدين، قالت المديريات في خطابها المرسل، يقدم ولي الأمر أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، إذ تراجع جهة الاختصاص المستندات، ثم يتم تسجيل بيانات الطلاب الوافدين الذين يتم قبولهم إلكترونيا، من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة على موقع التقدم للصف الأول الابتدائي.

تشكيل لجان التنسيق للتقديم للصف الأول الابتدائي

وقالت المديريات التعليمية، تشكيل لجان التنسيق للتقديم للصف الأول الابتدائي كالتالي:

- على مستوى المدرسة، ويتكون من مدير المدرسة، ويكون رئيسا وعضوية كلاً من: «القيادة الثانية- مسئول الإحصاء- عضو مجلس أمناء من العاملين بالمدرسة- إداري شئون طلبة- عضو ثري اللجنة الاحتياج إليه).

- على مستوي الإدارة، ويتكون من مدير الإدارة رئيسا وعضوية كل من: (مدير التعليم الابتدائي- رؤساء الأقسام- رؤساء القطاعات- مسئول الإحصاء بالإدارة- مسئول شئون طلبة- عضو ثري اللجنة الاحتياج إليه).

- على مستوى المديرية (مديرالتعليم الابتدائي- رؤساء الأقسام- مسئول شئون الطلبة- مسئول الإحصاء- أي عضو ثري اللجنة).

معايير التنسيق

- السن + الموقع الجغرافي.

- الموقع الجغرافي من خلال ( بطاقة الرقم القومي - ايصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون).

- قبول الطلاب بالصف الأول الابتدائي بأي مدرسة خاضع لشروط التنسيق زليس هناك الزام لطلاب أي روضة بدخولهم ذات المدرسة.