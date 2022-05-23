تعليم القاهرة تعلق على تسريب امتحان الجبر.. شائعات هدفها البلبلة

أعلنت غرفه عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفاصيل امتحانات مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، الذي أداه الطلاب اليوم باللجان.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيانها إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان الفصل الدراسي الثاني الدور الأول امتحان مادة الجبر والإحصاء باللغة العربية وباللغات في الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، وفي الفترة الثانية، أدي الطلاب الامتحان في مادة الحاسب الآلي.

وأكدت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة أنه تم التواصل مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مدى سهولة الامتحان أو صعوبته، وأفادت جميع التقارير أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة أن الغرفة لم تتلقَّ أي شكاوى حتى الآن.

لم يتم تسريب أسئلة الجبر والإحصاء.. إشاعات هدفها البلبلة

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة إنه بالنسبة لما تم تداوله من تسريب امتحان الجبر والإحصاء فقد أفادت غرفة العمليات بأنه لم يتم تسريب أسئلة الامتحان وما تم تداوله إشاعات، وليس له أي أساس من الصحة وإنما لنشر البلبلة والفوضى.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور والطلبة والجمهور بعدم اتباع الأخبار المغلوطة والشائعات المغرضة والتركيز على مراجعة الطلاب للامتحانات حرصًا على مصلحة الطلاب.

تقرير اللجنة الفنية للورقة الامتحانية لامتحان الجبر والإحصاء

وأكدت اللجنة الفنية للورقة الامتحانية بمديرية التعليم بالقاهرة أن أسئلة امتحان الجبر والإحصاء واضحة ومنسقة الطباعة، أما صياغة الأسئلة وتدرجها فهي مباشرة لا غموض فيها ومتدرجة كما تراعي الفروق الفردية ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات.

وأن أسئلة الامتحان تشمل جميع المستويات المعرفية، حيث جاءت الأسئلة متنوعة ما بين المقالي والموضوع شاملة جميع أجزاء المنهج ومناسبة للوقت مع وجود وقت للمراجعة، وما زالت غرفة العمليات منعقدة وتتابع على مدار الساعة.