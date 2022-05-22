«التعليم»: شكاوى من «التاريخ والفيزياء» لـ«ثانية ثانوى».. و«دراسات الإعدادية» سهل

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى،اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى مادة اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، ورقياً وإلكترونياً، فى لجان مؤمّنة ومراقبة بمدارس مجهزة تكنولوجياً، وسط شكاوى من صعوبة امتحانى التاريخ والفيزياء. واشتكى عدد من الطلاب من صعوبة الدخول على «السيستم» لأداء امتحان التاريخ، وقالوا إن هناك مشكلات تقنية فى الوصول للمنصة، فيما اشتكى آخرون من غلق الامتحان أثناء الإجابة. وقال أحد أولياء الأمور إن السيستم واقع، وإن هناك عدداً من الطلاب استطاعوا الدخول على المنصة فى الدقائق الأخيرة ولم يستطيعوا الحل، مؤكداً أنه تم تحرير محضر للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحان فى المدارس.

ونشرت صفحات الغش عبر موقع «تليجرام» أسئلة وإجابات امتحانى التاريخ والفيزياء واللغة الأجنبية الثانية للصف الثانى الثانوى بعد دقائق من بدء الوقت الأصلى. وأكد مصدر مسئول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش بالوزارة رصد جميع الصور المتداولة على جروبات الغش على «تليجرام» للتحقق منها والوصول إلى مصدر الأسئلة والطلاب الذين صوّروا ورق الأسئلة ونشروه على صفحات الغش. وقال المصدر لـ«الوطن» إن الطلاب الذين صوّروا ونشروا أجزاء من أسئلة امتحانات الفيزياء والتاريخ معروفون بالاسم لدى وزارة التربية والتعليم، من خلال الباركود السرى بأجهزة التابلت، مؤكداً أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضدهم. وأكد المصدر أنه وفقاً لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، تصل عقوبات الطلاب الغشاشين إلى الحبس والغرامة المالية والحرمان من الامتحان فى جميع المواد.

كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية الفصل الدراسى الثانى، وعبّر الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان، مؤكدين أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط. وقال الطالب رضا شعبان بالصف الثالث الإعدادى، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد به أى أسئلة معقدة، موضحاً أن وقت الامتحان كان مناسباً جداً لحل جميع الأسئلة.

وأكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فى بيان له، أن أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح والطباعة جيدة، كما جاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدى الطلاب. وقال إن أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية تنوعت بين المقالية والموضوعية وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة وتسمح بالمراجعة.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إتاحة ثلاثة «مجلدات مفاهيم» لطلاب الثانوية العامة، فى شُعب علمى علوم ورياضة وأدبى، يوم الخميس المقبل، على الموقع الرسمى للوزارة، وقال إن مجلدات المفاهيم سيتم توفيرها بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل، وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات. وكشف مصدر مسئول بالوزارة أنه تقرر تشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل طباعتها رسمياً، للحيلولة دون وجود أية أخطاء أو أجزاء تتعارض مع المواصفات الفنية المحددة من جانب المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى أى مادة، سواء تضاف للمجموع أو المواد الأساسية. وقال المصدر إن تشكيل اللجان الفنية يستهدف مصلحة الطالب فى المقام الأول، بحيث لا تكون هناك صياغة معقدة أو طريقة أسئلة تثير حيرة الطالب أثناء قراءتها، أو حتى أية أخطاء فى كتابة السؤال نفسه، ما يؤدى إلى عدم وجود شكاوى أثناء وبعد الامتحانات، إذ إن كل الأسئلة مطابقة للمواصفات القياسية.

إيقاف رئيس لجنة و6 مراقبين للتقصير فى واجبهم الوظيفى بالمنيا

وفى المنيا، قرر المحافظ اللواء أسامة القاضى إيقاف رئيس لجنة النظام بمدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية، وإحالته للتحقيق العاجل، كما قرر إيقاف المراقب الأول ومراقب الدور، وكذلك 4 ملاحظين باللجنة وإحالتهم للتحقيق، للتقصير فى أداء واجبهم الوظيفى، والسماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وإرسال ورقة الأسئلة لعدد من صفحات الغش الإلكترونى. وخلال جولة له لتفقد الامتحان، ضبط المحافظ عدداً من الهواتف بصحبة الطلاب داخل اللجنة، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بوضع لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية فى التصحيح كـ«لجنة خاصة» للتدقيق فى أعمال التصحيح الخاصة بتلك اللجان.

إحالة طلاب للتحقيق فى لجنة بالخانكة.. ومسئول: حطموا المقاعد بعد انتهاء الامتحان

وفى القليوبية، أحالت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مسئولين وطلاباً فى لجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة «منشية الجبل الأصفر» الإعدادية للتحقيق، بسبب قيام مجموعة من الطلاب بتحطيم مقاعد فصل دراسى أدوا فيه آخر امتحاناتهم، الخميس الماضى، كنوع من التعبير عن فرحتهم بسهولة الامتحان وانتهاء الامتحانات. وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه فى نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى التى أداها الطلاب الخميس الماضى، قام مجموعة منهم بمدرسة منشية الجبل الأصفر الإعدادية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بتحطيم مقاعد أحد الفصول بالمدرسة عقب الانتهاء من أداء مادة الدراسات الاجتماعية، كتعبير منهم عن فرحتهم بسهولة الامتحان، مشيراً إلى أن هذا التعبير يجب ألا يكون داخل الإطار المدرسى أو خارجه، وقال إنه تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية، وأخرى من المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للمرور على للمدرسة لفحص سجلات اليوم الأخير من الامتحانات، الذى شهد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويناط باللجنة تحديد أسماء مشرفى الدور، ورئيس اللجنة، وأسماء الطلاب الذين أدوا الامتحان، إضافة إلى حصر كل التلفيات بالفصل، وسيتم توقيع عقوبات صارمة على القائمين على هذا الفعل داخل المدرسة، خاصة فى ظل عدم إخطار المديرية بالواقعة فى حينه لاتخاذ اللازم.