وزير التعليم يكشف عن أغلفة كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أغلفة كتيب مفاهيم طلاب الصف الثالث الثانوي للشعب الثلاثة العلمية «علمي علوم ورياضة وأدبي».

وقال «شوقي» في تصريحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «آثرت أن أشارككم صورًا مبدئية لأغلفة مجلدات المفاهيم المزمع نشرها إلكترونيا يوم الخميس المقبل 26 مايو 2022، وهذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات، وهي نفس النسخ التي يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب خلال الامتحانات».

حقيقة الرابط الإلكتروني المتداول لتحميل ورق المفاهيم

وفي سياق متصل، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رابطا إلكترونيا على أنه رابط تحميل كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022 رغم أن الرابط به ورق المفاهيم الخاص بالشعبيتن العلمية والأدبية للعام الماضي وليس الجاري.

وقال محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تنشر رابطا خاصا بمفاهيم الصف الثالث الثانوي حتى الآن، مؤكداً أن الإعلان عن الرابط يكون في حينه.

إتاحة ورق مفاهيم الثانوية العامة الخميس المقبل

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، أكد إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقمياً يوم الخميس المقبل، موضحاً أن المجدل الأول لطلاب شعبة علمي علوم والثاني لطلاب علمي رياضة والثالث لطلاب الأدبي.

وأضاف «شوقي»، أنه يتم توفير المجلدات بصورتين «BDF+ Ebook» كي يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل، وتطبعها الوزارة وتوزعها على الطلاب خلال الامتحانات.