رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو الحوثيين لدفع رواتب الموظفين

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني،اليوم السبت، الحوثيين لدفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اتفاق الهدنة مع الحوثيين

من جهتهم قال مسؤولون حكوميون لصحيفة The National يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين قد يمدد، حيث قال المتمردون الحوثيون إنهم لا يعارضون الفكرة.

وبدأت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في 2 أبريل، في بداية شهر رمضان، وصمدت إلى حد كبير على الرغم من الهجمات المزعومة، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في غضون أسبوعين تقريبًا.

جزء من الاتفاق هو رفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز

ويشار إلى أنّ جزءا من الاتفاق هو رفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز وسط اليمن المنفصلة عن باقي أنحاء البلاد. العنصر الآخر هو إعادة فتح مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون أمام الرحلات الجوية التجارية.