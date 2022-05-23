ملتقى تنظمه وزارة الرياضة بالأسمرات 11 يونيو.. يوفر عشرات الوظائف

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، جهودها للمشاركة بقوة في تنفيذ برامج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للمواطنين، وشباب الخريجين من كل المؤهلات الدراسية، وكل الفئات العمرية، وفي هذا الإطار، تعلن من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، المشاركين في تنفيذ مبادرة« توظيف مصر»، وعقد ملتقيات التوظيف بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، إذ يخلق فرص عمل مناسبة، وعرضها خلال فعاليات ملتقى التوظيف.

تفاصيل ملتقى التوظيف بالأسمرات

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل ملتقى التوظيف، الذي سيتم عقده بحي الأسمرات، وهي على النحو التالي:

- عقد الملتقى التوظيفي بحي الأسمرات يوم السبت 11 يونيه بداية من الساعة العاشرة صباحا الى الثالثة ظهرا.

- يتم التقديم والتسجيل في الملتقي من هنا

- لوكيشن ملتقى التوظيف بـالمدينة الشبابية بحي الأسمرات بالقاهرة وهو:

- الشركات التي توفر فرص عمل، كلها تابعة للقطاع الخاص.

وظائف لجميع الفئات

- الشركات تعرض وظائف لجميع الفئات في كل المجالات والمؤهلات الدارسية بخبرات ودون.

- تحديد المرتب، حسب طبيعة الوظيفة المعروضة، وشهادة المؤهل الدارسي الحاصل عليه المتقدم للوظيفة وسنوات الخبرة.

- ستخصص كل شركة من شركات القطاع الخاص المشاركة في الملتقى التوظيفي، موظفا مسئولا بها، لتسهيل مهمة بحث الشباب والخريجين عن الوظيفة المناسبة لطبيعة مؤهلاتهم الدراسية.

- يستطيع الشاب التقديم في أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس الملتقى لاتاحة الفرصة أمامه للالتحاق بالوظفية والمهنة المناسبة.