مياه سوهاج تواصل حملاتها التوعوية لأهالي قرى «حياة كريمة»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج ندوات توعوية بكنيسة ماري جرجس والجمعية الشرعية بقرية برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تعريف المواطنين بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة

وتابعت في بيان لها، أن ذلك يأتي لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعريف المواطنين بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

وأضاف أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا ودار السلام والبلينا.

توفير كوب مياه نظيف

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الندوات التي تعقدها مياه سوهاج تناولت كيفية توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي هذا بالاضافة إلى تنفيذ ورشة لتعليم السيدات المبادئ الأولية في السباكة وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى وتجنب السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه.

إعلان نتيجة تظلمات وظيفة مراقب آمن

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم إعلان نتيجة التقدم لوظيفة مراقب أمن والتي تقدم لشغل هذه الوظيفة 10691 متقدما، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة وأنه تم فحص أوراق المتقدمين وتم إعلان المنطبق عليهم الشروط.