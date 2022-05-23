«مياه أسيوط» تتابع مشروعات «حياة كريمة» في 15 قرية

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة متابعتها الدورية للإجراءات التنفيذية لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بمركز ابو تيج، الذي يُعد أحد المراكز السبعة المستهدفة من المبادرة والتي يجرى العمل بهم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توسعات بمحطة مياه ابوتيج

حيث صرح رئيس الشركة أن الأعمال المنفذة والتي تم الانتهاء منها بمركز أبوتيج شملت عمل توسعات بمحطة مياه أبوتيج المرشحة والتي تعمل بنظام الترشيح السريع لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 1000ل/ث، لتضم عدد 4 مروقات وعدد 2 خزان أرضي سعة الواحد 500 م 3 وعدد 16 فلاتر مرشحات، هذا بالإضافة إلى مد وتدعيم 28 كم شبكات مياه توجهت للمناطق المحرومة بالقرى الأكثر احتياجا، واعمال احلال والتجديد بإجمالي اطوال المواسير 7كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تخدم عدد 15 قرية مستهدفة بمركز أبوتيج.

الالتزام بإجراءات السلامة

وأكد «درة» على حرص الشركة على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين أثناء العمل على هذه المشروعات للحفاظ على سلامتهم وتأمين بيئة العمل.

جدول زمني

واضاف أن سرعة نهو الأعمال طبقا للجدول الزمنى لها موضوعة في عين الاعتبار حتى تسير إنجازات المبادرة الرئاسية في خطواتها الثابتة نحو أهدافها المنشودة، انسجاما مع توجهات القيادات السياسية لبذل كافة الجهود المتاحة في شتي المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق لنهو الأعمال التنفيذية في مواعيدها المحددة دون الإخلال بالجدول الزمني نحو توحيد كل الجهود لتتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة 2030م لتحقيق التمكين الاقتصادي.