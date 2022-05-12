مستثمرو السياحة: تدفقات ألمانية كبيرة للغردقة خلال النصف الثانى من 2022

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بمحافظة البحر الأحمر ان المانيا جاءت فى المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، لافتا إلى أن السياح الألمان تسببوا فى ارتفاع نسب إشغال جيدة بفنادق الغردقة ومرسى علم خلال الشهور الـ 5 الماضية.

وتابع قائلا إن عدد السياح الألمان الذين زاروا شرم الشيخ منذ بداية عام 2022 وحتى الآن أقل ممن زاروا الغردقة خلال ذات الفترة .

ألمانيا في المركز الأول لإرسال السياح لمصر

وأضاف «فلا» لـ«الوطن» أنه من المتوقع استمرار التدفقات الألمانية إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ خلال النصف الثانى من العام الجارى بنفس الأعداد التى قدمت خلال الـ 5 شهور الأولى من عام 2022، مشددا على أن السائح الألمانى هام جدا لمصر، حيث إنه من ذوى الإنفاق المرتفع، ومتوسط إقامته بالمدن السياحية المصرية جيد، مشيرا إلى أن المانيا كانت تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال الفترة من بداية عام 2016 وحتى نهاية 2019.

ارتفاع أعداد المصريين بالغردقة وشرم الشيخ في الصيف

وأوضح «فلا» انه بالتزامن مع الارتفاع المتوقع فى الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج خلال الموسم السياحى الصيفى ، فإن كافة مؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية تؤكد ان أعداد المصريين الذين سيزورون المدن السياحية الشاطئية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال تلك الفترة سيكون كبيرا وهو ما سينعش نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال الموسم السياحى الصيفى .

وأشار عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر إلى ان أعداد المصريين الذين قضوا اجازاتهم بفنادق المدن السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال إجازات عيد الفطر المبارك هذا العام كانت أقل من مثيلتها العام الماضى، مرجعا قلة أعداد المصريين خلال أجازات عيد الفطر هذا العام إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها غالبية الأسر المصرية وتفضيلهم إرجاء السفر للمدن الشاطئية لتكون خلال أجازات الصيف، فضلا عن استمرار العام الدراسى .