سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في محلات الصاغة

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل مستمر، وذلك في إطار التذبذب الذي تشهده الأسعار في محلات الصاغة مع التغييرات في سعر الدولار وأسعار الذهب عالميا، الذي يؤثر على أسعار مختلف الأعيرة بين اللحظة والثانية، ما يزداد البحث عن سعر الذهب عبر محركات البحث بشكل مستمر.

وتقدم بوابة «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم نحو 1192 جنيهًا للبيع، و1206 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية نحو 1043 جنيهًا للبيع، و1055 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأيضا سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو، نحو 894 جنيهًا للبيع، و904 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما جاء سعر الجنيه الذهب 8440 جنيها للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو في محلات الصاغة.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب، 1,192,000 جنيه للبيع، و1,205,714 للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1099 جنيهًا، بما يعادل 59.71 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 962.01 جنيه، بما يعادل 52.25 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 824.57 جنيه، بما يعادل 44.78 دولار، وذلك في أسواق المال

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7696 جنيهًا، بما يعادل 417.98 دولار في أسواق المال اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الحالي.