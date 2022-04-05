إقبال كبير على سوق السمك بدمياط.. «أول رمضان بط والباقي بلطي»

شهدت سوق الأسماك بالقنطرة التابعة لمحافظة دمياط، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ويعتبر السمك بأنواعه المختلفة، الوجبة المفضلة لأهالي دمياط، الذين تناولوا في أول يومين من الشهر الكريم «بط ولحوم»، وبحسب تجار السوق فإن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وقال تجار السوق لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك شهدت زيادة تتراوح بين 5 و10 جنيهات على الكيلو، خلال شهررمضان الكريم، وأرجعوا ذلك إلى قلة المعروض مع زيادة الطلب على السمك؛ لأن أغلب الصيادين فضلوا قضاء أول أيام الشهر الكريم مع أسرهم، وتوقع الباعة استقرار الأسماك خلال الأيام المقبلة عندما تعود أعمال الصيد إلى طبيعتها.

أنواع الأسماك بأسواق دمياط

ويتوافر في سوق السمك بدمياط، أسماك الشبار، السردين، البلطي، البوري، الدنيس، الحنشان، السيوف، والبربوني وغيرها من الأنواع الأخرى للبحريات كالجمبري والكابوريا والسبيط.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة دمياط لشراء احتياجاتهم؛ لأن الأسعار فى محلات سوق السمك أرخص من أسعار المحلات فى المناطق الأخرى.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بدمياط

وقال مجدي البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط، لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك المتوفرة اليوم كالتالي:

الشبارالأخضر من 40 : 50 جنيهًا.

البلطي من 30 : 50 جنيهًا.

السردين المجمد من 30 : 50 جنيهًا.

السيوف من 25 : 35 جنيهًا.

الطوبار من 40 : 60 جنيهًا.

البوري من 50 : 80 جنيهًا.

الحنشان من 250 : 400 جنيه.

الدينيس من 60 : 150 جنيهًا.

البربوني من 80 : 150 جنيهًا.

الجمبري من 80 : 400 جنيه.

الكابوريا من 60 : 180 جنيهًا.

زيادة المعروض بنهاية الأسبوع

وأكد «البداوي»، أنه مع زيادة المعروض من الأسماك بوفرة مع نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن الأسماك الموجودة حاليًا بالأسواق سينخفض سعرها مع زيادة المعروض وبأسعار مناسبة.