غلق مصنع أغذية ومطبخ تجهيز لسلسلة مطاعم شهيرة بالشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، يرافقه عدد من مراقبي إدارة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

نقص شديد في الاشتراطات الصحية

تم خلال الحملة المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، حيث جرى ضبط مكان تجهيز طعام «مطبخ» خاص بسلسلة مطاعم شهيرة في العاشر من رمضان، ومصنع للمواد الغذائية، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود أوعية غير مستغلة، بها آثار فضلات القوارض.

خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين

وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق مكان التجهيز والمصنع، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن و345 كيلوجرام أغذية مختلفة، لحوم وكوارع وحلويات ومعجنات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 276 كرتونة جلاش ورقائق ويفر مغطى بالشيكولاته، وتم سحب 3 عينات وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

استمرار الحملات على المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.