يشهد سعر جرام الذهب عيار 21، اهتمام قطاع كبير من المواطنين، فهو الأكثر مبيعا في الأسواق، خاصة مع الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسعار في بداية تعاملات اليوم، بقيمة 15 جنيها في مختلف الأعيرة، سواء كان عيار 18 أو عيار 21 أو الجنيه الذهب، إذ تشهد الأسعار اختلاف بين اللحظة والأخرى.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 23 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب ارتفاع جديد في نهاية تعاملات اليوم بعد الارتفاع الذي شهدته بداية التعاملات حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1194 جنيهًا للشراء مقارنة بسعر 1189 جنيها صباحا.

وسجل سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1045 جنيهًا للشراء، كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 896 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم نحو 8360 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم، كما سجل سعر كيلو الذهب سعر 1,171,429 جنيه للبيع، وسجل سعر 1,194,286 للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1097 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 959.56 جنيه،، وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 822.47 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7676 جنيهًا، بما يعادل 416.93 دولار في أسواق المال اليوم بنهاية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 23 مايو الحالي.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية لأعلى من 1850 دولارًا للأونصة اليوم الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، وجاء ذلك مع مخاوف تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي الذي يؤثر بالتبعية على زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

جدير بالذكر أن المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالقاهرة، أوضح أن الارتفاع الذي شهدته الذهب اليوم يرجع لحدوث ارتفاعا طفيفا فى بورصة الذهب العالمية.