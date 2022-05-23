توجيه عاجل من «التعليم» بشأن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بخصوص إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة على إعلان نتائج الامتحانات فور الانتهاء منها وفي مكان بارز وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وتعرض النتيجة طبقا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 123.

اللون الأزرق

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب موجه للمديريات، أنه ينتقل الطلاب إلى المرحلة التالية في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر للون الأزرق، ويعقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين لم يحصلوا على تقديرات أي ألوان فيما درسوه في الفصلين الدراسيين.

ونوهت الوزارة إلى أنه في حالة استمرار حصول طالب الصف الرابع الإبتدائى على اللون الأحمر في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

الدور الثانى

وأشارت إلى وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مشددة على ضرورة الالتزام بالصياغة السليمة للأسئلة وعدم تضمين أي أسئلة سياسية أو أي أسئلة لها علاقة بقيادات الدولة.

و أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان الرياضيات، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، التي تستمر حتى 25 مايو 2022،وبلغت نسبة أداء امتحان الرياضيات في الفترة الصباحية، 99.97%، حيث أدى اليوم الامتحان 571 ألفًا و212 طالبا، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2049 طالبا.

و يؤدي غدا الثلاثاء طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، الأربعاء، آخر أيام الامتحانات في مادة الأحياء حسب الجدول المعلن سابقًا.