شعبة مواد البناء: الحديد سينخفض للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إنه يحمد الله على توفر السلع المختلفة في مصر وعدم اختفائها، خاصة الغذائية، لافتا إلى أن توفير السلع جاء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عمد إلى استثناء المصانع من قانون الجمارك الجديد، لتسهيل استيراد المواد الخام، مشددا على أن الاستيراد أصبح متاحا بسهولة حاليا للمصانع، وهناك وفرة في المادة الخام (الحديد)، نتيجة انخفاض الطلب عليه من الدول الأوروبية، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى انخفاض سعر الحديد 200 دولار.

نفي ارتفاع الدولار والحديد

أضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم، على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن غير المحبين قالوا إن الدولار سيصل 22 جنيها، والحديد سيصبح 25 ألف جنيه، لكن الحديد حاليا أصبح أقل بنسبة 10%، ليسجل 17200، وتم التخفيض ألف جنيه للمرة الثانية، بعد أن كان التخفيض الأول 800 جنيه في بداية الشهر الجاري.

تخفيض سعر الأسمنت

أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن هذا سيقلل التكلفة على العقارات، وستقل أسعار العقارات، لأن هناك استقرارا، موضحا أن هناك انخفاضا ثالثا للحديد نهاية الشهر، وكذلك تم تخفيض أسعار الأسمنت أمس، لافتا إلى أن الشركة الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وهي العريش للأسمنت في وسط سيناء، تنسق مع باقي الشركات لتوفير أسمنت بجودة عالية وثمن أقل.