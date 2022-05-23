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السكة الحديد تحدد 9 خطوات لحجز تذاكر القطارات عبر التليفون المحمول

رئيس السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة وليس لدينا معوقات

كتب:

توفيق شعبان
01:43 م | الإثنين 23 مايو 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

يحتاج الآلاف من المواطنين إلى حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من منازلهم، توفيرا للوقت والذهاب إلى محطة القطارات للحجز من خلال شبابيك حجز التذاكر، لذا تستعرض «الوطن» في 9 خطوات حجز تذاكر القطارات عبر التليفون المحمول والنت، لعدم الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

4 تذاكر قطارات لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي

وذكرت هيئة السكة الحديد، أنّه يتوفر لكل راكب 4 تذاكر أثناء حجز تذاكر القطارات، بموجب رقم بطاقة الرقم القومي، كما يمكن حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر التليفون المحمول، مؤكدة أنّه تمّ القضاء نهائيا على السوق السوداء، بفضل توفير جميع التذاكر، ووضع جدول للحجز خاصة في الأعياد والمناسبات.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وأكد المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مشيرا إلى أنّ حركة القطارات منتظمة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم دون أي معوقات، مشددا على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين وحركة مسير القطارات.

9 خطوات لحجز تذاكر القطارات عبر تطبيق الهاتف المحمول

- التسجيل كمستخدم جديد، ثم إنشاء حساب جديد، ثم ستظهر شاشة تسجيل الدخول.

- الضغط على أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

- كتابة البيانات المطلوبة لإتمام الحجز وهي: تاريخ السفر، وعدد المقاعد، والدرجة، ومحطتي الوصول والقيام.

- إدخال تفاصيل البيانات من خلال شاشة «بيانات المسافر - الحجز» وهي: الرقم القومي، وكتابة أسماء المسافرين.

- الضغط على أيقونة «دفع وحجز».

- يحول التطبيق المستخدم إلى البنك لإتمام عملية الدفع.

- تحديد نوع وسيلة السداد، ثم إدخال مختلف البيانات المطلوبة عن طريق البنك.

- بعد الانتهاء والنجاح في عملية السداد، تظهر على الشاشة بيانات الحجز.

- وعلى الفور يتم إرسال البيانات الخاصة بالحجز للراكب على البريد الإلكتروني، بغرض التحقيق من البيانات كالاسم والرقم القومي، لأنه لا يعتد بأي تذاكر دون الاسم والرقم القومي.

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بقلم توفيق شعبان