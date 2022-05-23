السكة الحديد: تخفيض سرعات القطارات بين محطتي القاهرة والجيزة 45 يومًا

أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، موضحة أنه سيتم تأخير القطارات بين محطتي القاهرة والجيزة.

تخفيض سرعات القطارات بين محطتي القاهرة والجيزة لمدة 45 يومًا

وقالت السكة الحديد، في بيان رسمي لها، إنه سيتم تخفيض سرعات القطارات على خط (القاهرة - أسوان)، والعكس، بين محطتي القاهرة والجيزة، لمدة 45 يومًا، وذلك بسبب تنفيذ الخوازيق والهامات لمنزل كوبرى السيارات بحوش بولاق ضمن أعمال محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) مرحلة أولى، لافتة إلى أن تخفيض سرعة القطارات بدأ من صباح اليوم الاثنين الموافق 23 مايو الجاري، وحتى 7 يوليو المقبل، لحين الانتهاء من أعمال صب الخوازيق.

10 دقائق مدة تخفيض سرعات القطارات

وأوضحت السكة الحديد أنه سيتم تخفيض سرعات القطارات بين محطتي القاهرة والجيزة، لمدة 45 يومًا، حيث سيكون الوقت المستغرق لتخفيض السرعة لقطارات الركاب 10 دقائق وقطارات البضائع 15 دقيقة، مؤكدة أن الهيئة تواصل تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مطالبة جميع الركاب المسافرين بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على حياتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وزير النقل: ننفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد

ومن جهته، أشار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا، ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتجديد القضبان وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لتقليل حوادث القطارات، موضحًا أن جميع القطارات العاملة على القضبان جديدة وأخرى محدثة، ولا يوجد قطار قديم على القضبان.