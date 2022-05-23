نجوم الفن يشاركون في عزاء الفنان سمير صبري

شارك عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، في عزاء الفنان سمير صبري المقام حاليا فى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، المسجد ذاته الذي شيع منه جثمان الفنان الكبير، إلى مثواه الأخير بمحافظة الإسكندرية.

عزاء الفنان سمير صبري في مسجد الشرطة

عزاء الفنان سمير صبري يتقدمه زوج شقيقه، لتلقي عزاء الرجال، في حين تتلقى يسرا والفنانة بوسي شلبي، عزاء السيدات، وحتى الآن وصل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أشرف عبد الباقي وبشرى وجمال العدل والإعلامي عمرو الليثي، وإسعاد يونس وسمية الخشاب، وأحمد آدم ومحمد أبو داود، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج محمد عبد العزيز وخالد عبد الجليل، لقاء سويدان، محمد العدل، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وزوجته.

عزاء الفنان سمير صبري جاء بعد 3 أيام من وفاته، إذ أنه توفى يوم الجمعة، في أحد فنادق القاهرة، ثم تم نقل الجثمان إلى مستشفى العجوزة، واستقر فيه حتى صباح الجمعة، ثم نقل الجثمان إلى مسجد الشرطة، لكي يجر الصلاة عليه إلى أن جرى دفن الجثمان في مدافن أسرته بمنطقة المنارة بمحافظة الإسكندرية.

زوج شقيقة الفنان سمير صبري يتلقى عزاءه

يذكر أن الفنان سمير صبري، كان رحل عن دنيانا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.

عزاء الفنان سمير صبري، تم بعد أن فشل وصول نجله الوحيد تلقي واجب العزاء، إذ أن زوج شقيقته كشف في مداخلات تليفزيونية، أنهم لم يبلغوا نجله بعد بخبر وفاة والده، وإثره تقرر أن تقوم الأسرة ونقابة المهن التمثيلية، بتقبل العزاء وتنظيمه.

جدير بالذكر، أن آخر مقابلة حوارية أجراها الفنان سمير صبري، كانت مع الفنانة مادلين طبر، ومن المقرر أن يتم إذاعتها نهاية الأسبوع المقبل، عبر إذاعة الأغاني، إذ كان سجلها قبل وفاته بأيام بالهاتف، كان قبلها سجل حلقة مع السوبرانو فرح الديباني.