«شركات السياحة»: تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي حتى منتصف الليل

ينتهي اليوم تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة عملية فرزالأسماء لاستبعاد من لا يحق له التقدم للحج هذا العام، ومن أدى الحج قبل ذلك، فضلا عن من لا تنطبق عليه أية من الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للحج السياحي وذلك استعداد لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج لهذا العام والتي كان من المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل قبل أن تقرر وزارة السياحة تأجيلها لمدة أسبوع.

دفع رسوم جدية الحجز شرط لتسجيل الأسماء

وقال رجب الطيار، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن عملية تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي ستستمر حتي منتصف ليل اليوم الإثنين.

وأضاف: «قبل عملية التسجيل لا بد أن يكون كافة المتقدمين للحج قد دفعوا قيمة مقدمات جدية الحجز الخاصة بالتقدم للحج السياحي والتي حددتها وزارة السياحة بـ 30 ألف جنيه للمتقدمين لمستوي الـ5 نجوم و20 ألف جنيه للمتقدمين لمستوى الحج الاقتصادي».

أعداد المتقدمين للحج هذا العام أقل من الأعوام الماضية

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام ستكون أقل من سابقتها قبل جائحة كورونا، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب لعل أهمها حرمان من هم فوق الـ65 عاما من التقدم للحج هذا العام وهم الفئة الأكثر إقبالا على أداء الحج خلال السنوات الماضية، إضافة لقلة عدد تأشيرات الحج السياحي والتي بلغت نحو 25% عما كانت علىه عام 2019.

وأعلن أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بغرفة شركات السياحة أن القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج لهذا العام والتي كان مقررا إقامتها الأربعاء المقبل قد تم تأجيلها لمدة أسبوع.