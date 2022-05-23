رئيس شعبة الدواجن: نتوقع انخفاض الأسعار بحلول عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية وعضو لجنة متابعة أسعار السلع الغذائية، إنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن بحلول عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن تختلف من منطقة لأخرى حسب رقيها

وأضاف «السيد»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أسعار الدواجن تختلف من منطقة لأخرى حسب رقي المنطقة، ولكن في المجمل العام هناك انخفاضات في الأسعار.

وأشار إلى أن هناك تراجعًا في أسعار الدواجن في الأسواق بعد موجة من الارتفاع، والأسعار تتراوح بين 35 إلى 38 جنيها حسب الشركات المنتجة.

وأكد أن التكلفة الفعلية ما زالت ثابتة ولكن الانخفاض نتيجة للقدرة أو القوة الشرائية للمواطن المصري والتي انخفضت، وبناء عليه آليات العرض والطلب أدت إلى هذا الانخفاض.

سعر الدواجن والبيض

ولفت إلى أن سعر الدواجن في نهاية شهر رمضان وصل إلى 40 جنيها تقريبا في المزرعة، وبالتالي كانت تُباع للمستهلك 45 و46 جنيها، بينما انخفض السعر حاليا إلى 31 جنيها في المزرعة و35 أو 36 جنيها للمستهلك.

وأوضح أن سعر البيض الأبيض وصل إلى 51.5 جنيها في المزرعة وللمستهلك بـ36 أو 37 جنيه، بينما البيض الأحمر وصل سعره اليوم لـ 53 جنيها، مؤكدا أن الدواجن البلدي شهدت أسعارها انخفاضا فسعرها ما بين 35 و36 جنيها بالمزرعة بينما للمستهلك تصل 43 و44 جنيها.