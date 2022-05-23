انخفاض سعر طن الحديد.. تعرف على قيمة تراجع الأسعار في الشركات المصرية

شهدت السوق المحلية انخفاض سعر طن الحديد على مدار الفترة الماضية، حيث أعلنت العديد من الشركات المصرية تراجع أسعار منتجاتها، ليسجل حديد «عز»، اليوم الإثنين، الموافق 23 مايو 2022، سعر 18,170 جنيها للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، تسليم أرض المصنع.

انخفاض سعر طن الحديد خلال شهر مايو.. كم فقد؟

ووفقا لتقارير انخفاض سعر طن الحديد منذ بداية شهر مايو الحالي، فقد الحديد ما يقارب 1000 جنيه من سعره مؤخرا، و1830 جنيها للطن عند المقارنة بأسعار حديد التسليح في مطلع مايو 2022.

ووفقا لبيانات صادرة عن شركة حديد عز، بنهاية أبريل الماضي، فإنَّ الشركة بادرت بتخفيض سعر طن الحديد بقيمة 830 جنيها لشهر مايو، مرجعة ذلك إلى الأسعار بالأسواق العالمية التي بدأت في الهدوء، ما تسبب في انخفاض تكاليف الخامات.

تعرف على سعر طن الحديد اليوم في الشركات بعد التخفيض

ووفقا للمُعلن من شركات الحديد العاملة في مصر، فإنَّ أسعار الحديد اليوم سجلت سعر 18170 جنيهًا لطن حديد عز، تسليم المصنع، فيما وصل سعر حديد بشاي إلى 18075 جنيهًا للطن، كما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 18070 جنيها، وحديد المصريين 18070 جنيها.

وأعلنت شركة الجيوشي للصلب وصول سعر الطن إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، ما يشير إلى انخفاض سعر طن الحديد للشركة بنحو 1100 جنيه عن الشهر الماضي.

كما تراجع حديد العشري بنحو 1000 جنيه للطن، بعد أن سجل سعر 18000 جنيه صباح اليوم، ووصل حديد المراكبي إلى 18050 جنيها، كما بلغ سعر الطن بشركة مصر ستيل 18000 جنيه، وحديد الجارحي الأكثر تراجعا في سعر الطن بين الشركات، بـ 17850 جنيها للطن.