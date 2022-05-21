«الزراعة»: «الدلتا الجديدة» مشروع تنموى متكامل وقفزة عملاقة لتنفيذ استراتيجية 2030

حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن والفاكهة والأرز والذرة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل، مثل الفاكهة والأرز والذرة البيضاء، إضافة إلى الدواجن، متابعاً: «لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن، وتمّ اعتماد أكثر من 40 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وعليه أصبحنا نصدّرها للعديد من الدول».

وأضاف «القصير»، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مشروع مستقبل مصر الزراعى، أن أنماط الزراعة فى مشروع مستقبل مصر الزراعى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعى، واستخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، والتوسع فى أنشطة التصنيع الزراعى والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، وخلق تجمعات تنموية جديدة، وتلافى مشكلة التفتت الحيازى، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص فى كل المراحل «الاستصلاح، الزراعة، الأنشطة الأخرى المرتبطة».

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تطبق الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة، التى تُستخدم فى كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة حتى الحصاد، بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الإنتاجية، ويحسّن من جودة المنتجات الزراعية ويرشّد استخدام المياه.

«القصير»: المساحة المنزرعة تعادل 30% من القديمة.. ويتميز بموقعه الاستراتيجى

وأوضح «القصير» أن مشروع الدلتا الجديدة يُعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، بسبب كونه مشروعاً تنموياً متكاملاً، بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية (الإسكندرية، السخنة، دمياط) ومطارَى سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات و6 أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا.

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائى، وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، وإقامة مجمّعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، وإعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.

وقال «القصير» إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هى «مستقبل مصر»، وهو باكورة مشروع الدلتا الجديدة، و«جنة مصر»، بمناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضٍ تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة، مضيفاً أن هناك عدداً من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى، منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.

وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضاً إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتابع أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى التوسع الأفقى بإضافة أراضٍ جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسى باستنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعات المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية ودعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات الموجهة له، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.

ولفت الوزير إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقى تتمثل فى مشروعات الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، وتنمية جنوب الوادى «توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، وتنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، إضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.