نجوى فؤاد: زوجة سمير صبري رفضت عمله بالفن.. وتربية ابنه عظيمة

قالت نجوى فؤاد، إن الفنان الراحل سمير صبري كان إنسانا لأبعد الحدود، وكان بهجة في حياة المقربين منه وسندا لهم، ويسأل عن الصغير قبل الكبير، موضحةً: «كان يدعمنا في كل مشكلاتنا سواء حلوة أو وحشة، كان حياتي وشريك عمري ومشوار عمري، إنسان مثقف وإعلامي جميل وقارئ محصلش».

معلومات عن نجل سمير صبري

وأضافت فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفنان الراحل كان معطاءً، لذلك لا يجب أن يتم الهجوم عليه بعد وفاته: «لديه ابن عمره 40 سنة يعيش في لندن، ويعمل طبيب أسنان، ومتربي تربية عظيمة».

وتابعت: «سمير صبري مكنش بيحكي خصوصياته لأقرب المقربين، لكنه قال لي إنه عاش قصة حب وهو عنده 21 سنة، وكان يحب سيدة أجنبية، وعندما وجدته يركز في مشواره الفني، وكان يغيب عنها بسبب مواعيد التصوير، رفضت هذا الأمر وغادرت إلى لندن، قالت له لو عاوزني تعالى عيش معايا، قالها مقدرش أسيب الفن أو أهلي أو وطني، وفضل عمره كله يروح كل سنة يشوف ابنه، ولم يتزوج إلا هذه السيدة وليس لديه أشقاء لأن كلهم توفوا منذ سنوات طويلة».

عزاء الفنان سمير صبري

وشارك عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، في عزاء الفنان سمير صبري المقام الآن بمسجد الشرطة في السادس من أكتوبر، وهو ذات المسجد الذي جرى تشييع جثمانه منه إلى مثواه الأخير في الإسكندرية.

ويتلقى عزاء الفنان سمير صبري، زوج شقيقته، كما تتلقى يسرا وبوسي شلبي، عزاء السيدات، ووصل الكثير من الفنانين مثل بشرى وسمية الخشاب وأحمد آدم وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وزوجته لتقديم واجب العزاء منذ قليل.