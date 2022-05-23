الديهي: الإعلام العالمي لديه نظرة عنصرية للمنطقة.. وما حدث في 2011 حماقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية سامح شكري، أكد في تصريحات لقناة CNBC الأمريكية على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي في دافوس، أن الأزمة الأوكرانية قد تشعل اضطرابات محلية وتضع ضغطا على الحكومات في توفير الخدمات، مستنكرًا سؤال مذيع القناة لـ شكري، حول إمكانية وجود «ربيع عربي جديد» نتيجة نقص الغذاء، مؤكدًا أن هذا السؤال عنصري لكون أزمة نقص الغذاء عالمية والعالم أجمع في حالة قلق.

ما زلنا ندفع ثمن حماقات ارتكبت في 2011

وتساءل «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، «ليه دائما تنتظر القلق والقلاقل في المنطقة فقط، ليه الإعلام العالمي لديه نظرة عنصرية للمنطقة والتي تعتبر مصر أهم دولة بها، هل يراهن على أن المواطنين بهذه الدول لا يخافوا على بلادهم؟»، موضحًا أن ما حدث عام 2011 كان حماقة، ونحن حتى هذه اللحظة ما زلنا ندفع ثمن حماقات ارتكبت في 2011، والتي قد تكون ارتكبت بحسن نية.

نشأت الديهي يوجه رسالة للشعب المصري

ووجَّه الإعلامي الديهي، رسالة إلى الشعب المصري: «لماذا فقدنا الثقة في أنفسنا ولا نتعلم من دروس وعبر الماضي، كان أهل الشر وأهل الضلال يراهنون على فشل النظام والمنظومة الصحية مع جائحة كورونا، وخيَّب الله ظنونهم، ونجحنا في اجتياز الأزمة، تغيير الواقع مش بالضرب والتكسير والتخريب، خريطة تغيير المجتمعات عمل شاق وعنيف فيه جهد وإخلاص، لماذا لا نثق في قدرتنا على الخروج من تداعيات الأزمة الأوكرانية مثلما نجحنا في الخروج من أزمة كورونا».