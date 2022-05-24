حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس يمتلك أحلام وطموحات كبيرة في حياته، ويسعى لتحقيقها بشكل كبير، فهو يلفت أنظار من حوله، وينجح في جذب الانتباه، وجعل الجميع يتعاملون معه باحترام وتقدير، وأبرز مميزات برج القوس، أنه ينظر للأمور بزاويا مختلفة تساعد الجميع على حل المشكلات بسهولة.

مواصفات برج القوس

فهو يسعى لجعل الجميع يشعروا بالإيجابية والسعادة، كما أنه يكره الكذب والخداع بشكل كبير، فهو دبلوماسي في تعامله مع الناس رغم صراحته في الحياه وكرهه للخداع كما أنه لا يخاف المغامرات المختلفة، أو الدخول في مجالات جديدة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون والمريخ في وضع معاكس مما يجعلك تترك مشاعر القلق ويلهيك عن تركيزك وتنتبه لحقوقك بدرجة كبيرة في حياتك المهنية والعملية مما يتسبب في جعلك تحقق نجاح كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة الحوارات الشائكة والموضوعات الحساسة مع الأهل والأقارب، حيث أن المشكلات الكبيرة مع من تحب قد تعرض لقطيعة مع من تحب في حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس الخاصة بتوقعا تخبيرة الفلك عبير فؤاد.