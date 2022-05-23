حظك اليوم برج الحوت الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

بعض أصحاب برج الحوت استطاعوا كسر قالب أنهم أشخاص كسالى أو هوائيين بسبب طبيعتهم، ومن أبرز هؤلاء العالمة المصرية سميرة موسي ابنه مركز زفتى بمحافظة الغربية، ففي عشرينات القرن الماضي بينما تكافح المرأة للخروج من المنزل أصبحت أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول.

ومن أبرز مشاهير هذا البرج أيضا الشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

وفي السطور التالية نعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم عبر صفحات البوابة.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وتوضح خبيرة الفلك عبير فؤاد إن حظ مواليد برج الحوت العملي والمهني يكون القمر في برجك يمنحك كاريزما، وتستطيع أن تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي تقول «عبير» إن مواليد هذا البرج رغم التشوش والضغوط.. تبدو اليوم مستعدا للتعاون وتكسب الجميع.

صفات مواليد برج الحوت

يعرف عن مواليد برج الحوت أنهم يفضلون الإبداع والحرية، فهم يبرعون كثيرًا في الأعمال التي تتطلب التعامل مع المشاعر مثل الفن التشكيلي والتمثيل والغناء، كما أنهم يستمعون دائمًا لمشاعرهم.