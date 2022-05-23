حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 23-5-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرين بشغف تحركات الأبراج وتأثيرها على طاقتهم اليومية، وما يمكن أن تخبرهم حركة الفلك عن حياتهم وحالتهم خلال اليوم.

وتستعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين بمعرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 23-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للدراسة والتأمل و لإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

حظك اليوم برج الحمل 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالحذر وعدم الإعلان عن أخبارك ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الثور 23-5-2022 على الصعيد المهني

: القمر في وضع داعم وقد تلتقي اليوم بأناس جدد أو تعرف فكرا يسهم في تطورك، ومن السهل أن تحصل على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الثور 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الأصدقاء يدعم علاقاتك ويمنحك شعورا بالارتياح ويعدك بدعم المخلصين ويحيط بك الأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك ونفقاتك واصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج السرطان 23-5-2022 على الصعيد المهني

أما مواليد برج السرطان فيكون القمر ونبتون في منزل الحظ يمدانك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور رغم الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع من تحب أو مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 23-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية ويقظة، وقدرة على التواصل بذكاء.

حظك اليوم برج العذراء 23-5-2022 على الصعيد المهني

مواجهة القمر ونبتون تطالبك اليوم أن تنتبه لحقوقك وخطواتك تفاديا للخسائر، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم برج العذراء 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فإن علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

حظك اليوم برج الميزان 23-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة وحماسا واهتماما بواجبك وسيعود عليك ذلك بالنفع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تمنحك قدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

حظك اليوم برج العقرب 23-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم تغمرك الأفلاك بكل الخير وتدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتبدو متفائلا، ورغم الضغوط تخيم عليك الرومانسية.

حظك اليوم برج القوس 23-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تتأنى في قراراتك وأقوالك وفي توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم برج القوس 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. الشمس في مواجهة برجك، فلا تستسلم للقلق والزم الكتمان وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجدي 23-5-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تحسن التصرّف، وأن تقوم بتنظيم جهودك، وتصبر على الواجبات والمسئوليات.

حظك اليوم برج الجدي 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن تحب وممن حولك.

حظك اليوم برج الدلو 23-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يطالبك بالحفاظ على استقرارك المادي، واليوم يجب ألا تتسرع في خطواتك وحساباتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الدلو 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويعدانك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 23-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كاريزما، وتستطيع أن تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الحوت 23-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. تبدو اليوم مستعدا للتعاون وتكسب الجميع.