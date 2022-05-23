حظك اليوم برج الجدي الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الجدي مهنيتهم الشديدة، فبمجرد أن يحبوا عملهم يمكنهم الإبداع فيه إلى أقصى درجة، وأبرز مثال على هذا الكوميدي العالمي جيم كاري والذي عانى خلال طفولته من مشاكل تتعلق بتعابير وجهة ولأنه عشق التمثيل استطاع توظيف مشكلته لتخدم عمله حتى أصبح مثال للكوميديا العالمية، ويشاركه بعض صفات هذا البرج من المشاهر المطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.

وفي السطور التالية نعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم عبر صفحات البوابة.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وتوضح خبيرة الفلك عبير فؤاد إن حظ مواليد برج الجدي العملي والمهني يكون اليوم قادر أن يحسن التصرّف، وأن يقوم بتنظيم جهوده، وتصبر على الواجبات والمسؤوليات.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي تقول «عبير» إن مواليد هذا البرج يكون القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن تحب وممن حولك.

صفات برج الجدي

يعرف عن مواليد برج الجدي النضج الدائم، فهم ما يظهرون دائمًا أكبر من أعمارهم، كما انه من محبي القراءة والتعمق الشديد في التاريخ، والهدية المثالية لهم هي الكتاب