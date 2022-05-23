حظك اليوم برج الدلو الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدو مواليد برج الدلو في كثير من الأحيان غامضين وغير مفهوم، لكنهم في الحقيقة يحاولون إرسال رسائل عميقة تحتاج إلى تفكير دقيق للوصول اليها، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الذي ينطبق عليه هذه الصفة المخرج المصري الراحل العالمي يوسف شاهين، وهناك الكثير من نجوم هذا البرج منهم الفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب

وفي السطور التالية نعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم عبر صفحات البوابة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

وتوضح خبيرة الفلك عبير فؤاد إن حظ مواليد برج الدلو العملي والمهني يكون القمر في منزلك الثاني يطالبك بالحفاظ على استقرارك المادي، واليوم يجب ألا تتسرع في خطواتك وحساباتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي تقول «عبير» إن مواليد هذا البرج يكون كوكاي فينوس والشمس داعمين ويعدانك بأوقات حلوة تقضيها مع الأهل والأحباب.

صفات برج الدلو

بسبب طبيعة الهادئة لمواليد برج الدلو من الخارج وطبيعتهم النارية والعصبية الداخلية والقادرين على اخفائها بشكل جيد، يجعلهم شخصيات غير دبلوماسيين خاصة مع المختلفين معهم، كما انهم يفضلون الاحتفاظ بحياتهم الشخصية بعيدًا عن المتطفلين والحمقى.