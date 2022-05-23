حظك اليوم برج القوس الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج القوس حب المغامرة والسباحة دائمًا عكس التيار، مهما كلفهم الأمر، ومن أبرز هؤلاء درية شفيق كاتبة وسياسية ورائدة حركة تحرير المرأة التي أثرت في مصر في خمسينات القرن الماضي، حيث كان لها دور فعال في حصول المرأة على حق التصويت في الانتخابات والترشح، ويتشارك معها فب بعض الصفات من مشاهير هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

وفي السطور التالية نعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم عبر صفحات البوابة.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

وتوضح خبيرة الفلك عبير فؤاد إن حظ مواليد برج القوس العملي والمهني يكون القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تتأنى في قراراتك وأقوالك وفي توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي تقول «عبير» إن مواليد هذا البرج إذا كان متزوجا.. الشمس في مواجهة برجك، فلا تستسلم للقلق والزم الكتمان وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

صفات برج القوس

بسبب طبيعة برج القوس المحبة دائمًا للتجديد والتغير وخوض المغامرات، فأنهم دائمًا يكتسبون صداقات ومعارف من كثير من البلاد المختلفة